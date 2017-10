Para quem possui formação em algumas dessas áreas de administração pública, ciências contábeis, gestão da informação, engenharia da produção ou gestão de EaD pode se inscrever para o processo seletivo simplificado que visa compor um banco de tutores temporários para atuar nos cursos do Centro de Educação a Distância – CEaD da Universidade Federal de Uberlândia, em parceria com a Faculdade de Gestão e Negócios – Fagen.

As vagas são para a formação dos bancos de tutores para atuar dos cursos de especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde, e para o curso de Bacharelado em Administração Pública, oferecidos na modalidade a distância, em vários pólos do país, incluindo a UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Votuporanga. O processo seletivo terá apenas uma etapa.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de outubro de 2017, mediante preenchimento completo da ficha de inscrição e postagem dos documentos comprobatórios digitalizados pelo site: www.sistemas.dirps.ufu.br/ servicos . Não há taxa de inscrição.

A classificação nesta chamada pública, bem como a convocação, não garante a atuação imediata na função de tutor, dependendo de diversas situações, dentre elas, o número de alunos efetivamente matriculados e a desistência ou desligamento de tutores no referido curso.

O processo seletivo simplificado terá apenas uma etapa e será válido por dois anos, prorrogáveis por igual período a critério da Instituição.

Requisitos

www.fagen.ufu.br O tutor deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais, inclusive aos finais de semana, para atuar no Ambiente Virtual de Aprendizagem ou no Polo, realizando os atos inerentes à sua função de tutor especificada em edital que pode ser encontrado nas páginas www.cead.ufu.br

O resultado final da seleção também será publicado nos sites www.cead.ufu.br www.fagen.ufu.br , no dia 09 de novembro de2017. Dúvidas e informações por meio do e-mail: eadfagen@gmail.com

Informações