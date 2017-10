Foi pensando em ajudar o meio ambiente que a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (Saev Ambiental) colocou em prática um projeto para tornar a sua sede um prédio ecologicamente correto. Na primeira etapa, foram trocadas as lâmpadas fluorescentes pelas de LED, no Centro Administrativo Eng. Ambrósio Riva Neto.

A Autarquia também fez a instalação da medição do consumo de água potável através de hidrômetro específico e vai trocar todas as torneiras dos banheiros e cozinha.

A troca da iluminação foi realizada pela equipe de manutenção. No lugar das luzes florescentes tubolares de 40W (watts), foram instaladas cerca de 60 lâmpadas de LED tubulares de 18W, que têm a mesma dimensão, mas uma eficiência luminosa bem superior e uma economia maior que a metade da potência da fluorescente. Além disso, as novas lâmpadas têm uma vida útil de 50 mil horas, enquanto as antigas apenas 8 mil horas.

Outra medida que vai ajudar na economia é a instalação de sensores de presença na iluminação e desde o corrente ano todos os novos aparelhos de ar condicionado que foram adquiridos pela Autarquia são do tipo “inverter”, mais eficientes. Um pregão presencial está programado para a aquisição de mais unidades, além dos que já foram adquiridos esse ano.

A ação também vai ajudar na economia e no combate ao desperdício de água. A Autarquia realizou a instalação de um hidrômetro exclusivo para o prédio administrativo, que vai monitorar o consumo de água nos próximos seis meses. A troca de todas as torneiras da sede será feita na sequência.

“Nesses seis meses faremos a medição da água, para saber qual é a média de consumo da nossa equipe. Para ajudar no controle, faremos a troca das torneiras atuais por dispositivos que funcionam por pressão ou sensor de presença. Após a troca, será feita uma nova medição com a redução do consumo de água”, explicou o superintendente adjunto, eng. Marcelo Marin Zeitune.

Ele ainda explica que o mesmo procedimento aconteceu com iluminação. “Antes da troca das lâmpadas, foi feito um histórico da medição do consumo de energia elétrica. Então foi feita a troca das luzes e a instalação de sensores de presença na iluminação, novos aparelhos de ar condicionado do tipo ‘inverter’, e agora teremos uma nova medição com redução do consumo energia”, comentou.