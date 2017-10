Inadimplência: os dados da Saev Ambiental mostram que mais de 900 munícipes devem contas de água em Votuporanga

publicado em 12/10/2017

Inadimplência: o valor acumulado da dívida em inadimplência na cidade soma R$ 377.444,07 (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Mais de 900 munícipes devem conta de água no município segundo dados da Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga). Os números da inadimplência são considerados baixos, com 2,423% nesta situação.

De acordo com a Saev, atualmente 920 clientes constam como inadimplentes na Saev Ambiental. Hoje o município possui 37.965 unidades consumidoras. O valor acumulado da dívida em inadimplência soma R$ 377.444,07; um total de 1.721 faturas não pagas até o momento.

Para renegociar a dívida, o proprietário cadastrado deve procurar a autarquia e parcelar em até 30 pagamentos seu débito. Lembrando que até em 12 vezes não há juros e a parcela mínima é de R$ 43,53.

Em média, a partir de 70 dias após o vencimento pode haver corte, devido as datas ocorrerem em finais de semana ou feriados, por exemplo. A taxa de religamento é de R$ 36. “Os custos são apurados visando a recuperação das despesas ocorridas, sempre em regime de eficiência, sendo que a composição da tarifa leva em conta fatores múltiplos que buscam assegurar a continuidade e manutenção na prestação do serviço essencial, tais como, pessoal, materiais, viaturas, entre tantos outros”, explicou a Prefeitura.

Ainda segundo a Saev, as tarifas de serviço cobradas pela autarquia são umas das menores do Estado de São Paulo.