Votuporanga apresentou números positivos pela segunda vez consecutiva, onde o saldo entre contratações e demissões resultou em oito novos postos de trabalho o que representa aumento de 0,48%

publicado em 13/09/2017

O saldo entre contratações e demissões resultou em oito novos postos de trabalho na cidade (Foto: Reprodução)

Da Redação





A construção civil regional voltou a criar postos de trabalho em julho seguindo a tendência nacional que também registrou números positivos de emprego no mês. Foram criadas 103 novas vagas em julho, o que representa aumento de 0,36% em relação a junho. A região noroeste foi a terceira do Estado de São Paulo a criar mais vagas. Em Votuporanga, foi o segundo mês seguido de alta de emprego na área da construção civil.

Os dados são da pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).

De acordo com a pesquisa, Votuporanga apresentou números positivos pela segunda vez consecutiva, onde o saldo entre contratações e demissões resultou em oito novos postos de trabalho o que representa aumento de 0,48% em relação a junho. Foi o segundo mês seguido de alta no emprego o que eleva para 1.682 o total de empregos formais na construção civil local.

Os dados positivos seguem a tendência nacional. Em julho, depois de 33 meses de queda, o nível de emprego na construção civil brasileira voltou a subir com alta de 0,07% na comparação com junho e contratação de 1.677 trabalhadores.

A reação regional do mercado da mão de obra chega depois de quatro meses seguidos de queda no emprego. Em junho foram eliminados 28 postos de trabalho, em maio foram 391 demissões, em abril 36, em março 45. Já em fevereiro foram abertas 192 vagas e em janeiro 401.

Entre os municípios que mais empregam no setor da construção civil regional, a exceção negativa foi São José do Rio Preto. Em julho a mão de obra formal do município encolheu 1,01% em relação a junho com a eliminação de 87 vagas.





Brasil

No Brasil, pela primeira vez depois de 33 meses de queda, o nível de emprego na construção civil voltou a subir. Em julho, houve alta de 0,07% na comparação com junho. Com a contratação de 1.677 trabalhadores, o estoque de trabalhadores foi de 2,457 milhões para 2,458 milhões. Em 12 meses, entretanto, a queda é de 10,31% e na comparação com julho de 2016, a redução chega a 12,63%.

Ao se desconsiderar os efeitos sazonais*, o emprego registrou queda é de 0,44% em julho na comparação com junho (-10.887), chegando a 34 baixas consecutivas.