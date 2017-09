Atividade, intitulada “Toca do Tabuleiro”, será realizada no próximo sábado (16), às 15 horas; encontro é gratuito e aberto à comunidade

publicado em 12/09/2017

A atividade, destinada aos interessados em jogos de tabuleiro, será realizada às 15h, no Parque da Cultura (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Produção Multimídia da Unifev promoverá, no próximo sábado (16), a oficina gratuita “Toca do Tabuleiro”. A atividade, destinada aos interessados em jogos de tabuleiro, será realizada às 15h, no Parque da Cultura.

De acordo com o responsável pelo projeto e coordenador da graduação, Prof. Me. André Teruya Eichemberg, a oficina tem o objetivo de apresentar jogos modernos aos participantes, conhecidos como boardgames.

“A atividade busca abrir um espaço para a interação e troca de conhecimento lúdico entre o público sobre o tema proposto, bem como desenvolver e incentivar a criatividade, a estratégia, a cooperação e a imaginação dos jogadores”.

Ainda segundo Eichemberg, a oficina apresenta-se como um Programa de Extensão, promovida de forma permanente, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Os encontros são realizados mensalmente, aos sábados, no mesmo local e horário. As datas são definidas no decorrer das atividades e anunciadas em nossa página: facebook.com/tocadotabuleiro”, completou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.