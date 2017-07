A oportunidade de formação gratuita e com qualidade fez com que 1477 candidatos demonstrassem interesse no processo seletivo da Univesp. Este é o total de inscritos, inclusive os que constam com a taxa de inscrição pendente, nos cursos de ensino superior à distância oferecido pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com a instituição.

As inscrições foram encerradas no último dia 10, e agora, a confirmação de homologação das inscrições pode ser feitas no site da instituição ( www.univesp.com.br ), na área do aluno.

O curso com o maior número de inscritos foi o de Pedagogia com 678 inscrições, seguido pelo curso de Engenharia da Produção, com 362, Engenharia da Computação com 294 e por último, o curso de Matemática com 143 inscritos. Os cursos de Matemática e Pedagogia visam a formação de professores.

As provas de seleção acontecerão no dia 23 de julho e o local de realização será comunicado em breve. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 8 de agosto. Para o melhor andamento e aproveitamento das aulas e do conteúdo, cada curso disponibilizará 50 vagas.

De acordo com o prefeito João Dado, “a importância da formação e profissionalização num mercado cada vez mais exigente, torna essa oportunidade única. Tanto pela sua qualidade, quanto pela facilidade de participação. Acreditamos na EAD como um importante recurso de transformação da sociedade pela sua agilidade para responder as novas demandas que surgem a cada dia”.

As aulas dos cursos serão on-line com encontros presenciais e começarão a partir de 21 de agosto. Para o curso de Pedagogia, as aulas acontecerão às segundas-feiras, às terças feiras, é a vez do curso de Licenciatura em Matemática. Engenharia de Computação terão suas aulas toda quarta-feira, e as aulas de Engenharia de Produção, às quintas-feiras. Todas no período noturno.