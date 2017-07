Somente no mês de junho, foram criados 373 postos de trabalho em Votuporanga, segundo dados do Ministério do Trabalho

publicado em 19/07/2017

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A criação de vagas de em prego, que é o resultado do número de contratações menos a quantidade de demissões, foi considerada positiva no primeiro semestre em Votuporanga. De acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, foram criadas 1.200 vagas nos seis primeiros meses de 2017.

Somente no mês de junho, o saldo é positivo em 373 vagas. São 1.104 admissões contra 731 demissões. O setor da indústria extrativa mineral contratou um trabalhador. A área da indústria de transformação admitiu 267 trabalhadores e demitiu 249: saldo de 18.

A construção civil admitiu 121 pessoas e dispensou 77, resultando em 44 postos de trabalho. O comércio mostrou saldo positivo em junho (29 vagas), porque contratou 180 pessoas, e demitiu 151. O setor de serviços registrou um alto índice positivo (287). São 532 contratações e 245 demissões.

No setor da agropecuária, três trabalhadores foram contratados, no entanto 9 foram demitidos, resultando em -6 vagas.

Nos últimos 12 meses, foram registradas 9.870 contratações contra 8.843 demissões, o que resulta em um saldo de 1.027.

O Brasil gerou no primeiro semestre deste ano 67.358 mil vagas formais de trabalho. Este foi o primeiro resultado positivo para o período desde 2014. Ao todo, segundo o governo, foram 7.523.289 con-tratações nos primeiros seis meses deste ano e 7.455.931 demissões. No primeiro semestre do ano passado, foram registradas 531,7 mil demissões a mais do que as contratações. Em 2015, 345,4 mil.