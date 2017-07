Foram entregues cerca de 2 mil peças para a primeira-dama do município e presidente da entidade, Mônica Pesciotto de Carvalho

publicado em 12/07/2017

O curso de Direito da Unifev, por meio de seu Centro Acadêmico "02 de dezembro", entregou, no último dia 20 de junho, cerca de 2 mil peças arrecadadas na Campanha do Agasalho “Atitudes Solidárias”, realizada durante os meses de maio e junho deste ano, na Instituição.

O presidente do CA, o aluno Gustavo Gomes Furlani, 20 anos e a vice-presidente, a estudante Mariana Zieri Dezan, 21 anos, realizaram a doação diretamente para a primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho.

De acordo com Furlani, é sempre muito gratificante e humano poder ajudar o próximo. “Mais uma vez, nós, do Centro Acadêmico, em parceria com a coordenação do curso de Direito e com a participação dos alunos da graduação, tivemos a oportunidade de fazer o bem àqueles que mais precisam de nossa ajuda. Estamos muito felizes em doar agasalhos e aquecer muitos corações com o espírito da renovação, solidariedade, amor e esperança”, contou.