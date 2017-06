Anteontem, outras duas mortes no trânsito foram registradas em Votuporanga; uma moto bateu na traseira de um caminhão

publicado em 13/06/2017

Da redação

O município de Votupo ranga tem regis trado diversas mortes no trânsito neste ano. No primeiro quadrimestre, entre janeiro e abril, seis mortes foram registradas. A informação é do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (INFOSIGA-SP), ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas.

Anteontem, outras duas mortes no trânsito foram registradas. Wellington Fernando dos Santos, 35 anos, e Valdeci José da Silva, 30 anos, estavam na mesma moto que bateu na traseira de um caminhão estacionado na rua Tibagi, próximo ao cruzamento com a rua das Américas, no bairro Vila Marin, por volta das 2h30.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o impacto da batida foi tão forte que a moto ficou destruída. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

Segundo o INFOSIGA, as mortes no ano foram registradas após colisões de automóveis e atropelamentos em ruas e avenidas da cidade. Em janeiro não houve registro de óbitos por acidentes de trânsito. Em fevereiro, março e abril foram registrados dois óbitos por mês.

Em maio, o A Cidade divulgou a morte de Thereza Júlio Dias, 61 anos, que morreu após ser atropelada por um carro na rua Bahia. Ela passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.