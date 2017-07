Capacitação, aberta à comunidade, acontecerá a partir do dia 6 de maio; ao todo, serão realizados seis encontros, no Laboratório de Práticas Gastronômicas da Instituição

publicado em 19/04/2017

A UNIFEV, por meio de seu curso de Gastronomia, promoverá nos dias 6, 8, 15, 20, 22 e 27 de maio, a extensão “Manipulação de carnes bovinas e suínas – Cortes comerciais e nobres”.

A capacitação, aberta à comunidade, acontecerá no Laboratório de Práticas Gastronômicas da Instituição, localizado na rua Minas Gerais, esquina com a rua Pe. Izidoro Cordeiro Paranhos. A carga-horária é de 24 horas.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de abril, na Central de Relacionamento da UNIFEV. Alunos ainda têm a opção online, via Portal. O valor do investimento é de R$ 300, parcelados em até quatro vezes.

De acordo com o docente responsável pela atividade, Prof. Me. Sileno Marcos Araujo Ortin, o objetivo do curso é oferecer aos participantes o conhecimento teórico e prático para o manuseio correto de determinadas peças de carnes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990.

Confira, abaixo, a programação completa do curso:

06/05 – Sábado

Horário: 13h às 17 horas

Apresentação do curso: Carcaça bovina – Tipificação

08/05 – Segunda-feira

Horário: 19h às 23 horas

Prática de cortes: Desossa, limpeza e preparo e substituição

15/05 – Segunda-feira

Horário: 19h às 23 horas

Carcaça suína- Tipificação

20/05 – Sábado

Horário: 13h às 17 horas

Prática de cortes: Desossa, limpeza e preparo e substituição

22/05 – Segunda-feira

Horário: 19h às 23 horas

Marinados, temperados e recheados comerciais

27/05 – Sábado

Horário: 13h às 17 horas

Marinados, temperados e recheados comerciais