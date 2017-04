Após o término de relacionamento, o ex-namorado de uma mulher de Votuporanga começou a perseguir e ofender a ex-namorada

publicado em 20/04/2017

Da Redação

Segundo informações, após o rompimento do relacionamento afetivo, o rapaz começou a perseguir a ex-namorada com incessantes mensagens no celular, além de xingá-la e difamá-la publicamente. Sendo assim, a mesma entrou com uma ação de indenização por danos materiais e morais contra o ex-namorado.

O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu as provas dos danos e manteve a condenação do homem. Ele terá que pagar para a ex-namorador um total de R$ 5 mil, valor cobrado em ações por danos.