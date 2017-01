Índice é considerado excelente; foram registradas 1870 manifestações; órgão realiza atendimentos pessoalmente, por telefone, email e por intermédio do site da Prefeitura

publicado em 20/01/2017

A Ouvidoria da Prefeitura de Votuporanga é um importante canal de comunicação da Administração com a população. Através dela o cidadão pode solicitar serviços, buscar informações, enviar sugestões e até mesmo elogios. Durante todo o ano de 2016 foram registradas 1870 manifestações, destas, 96,15% foram resolvidas, índice considerado excelente.

Solicitação por tapa-buraco foi a maioria entre as manifestações do ano passado, com 243 registros. Em seguida foram as construções irregulares, abandonadas ou sem projeto de profissional especializado, com 192. Terrenos de propriedades particulares com mato alto, entulho ou lixo ficaram em terceiro lugar, com 103 reclamações. “Por isso a Administração intensificou, nos últimos anos, a fiscalização de limpeza de terrenos”, explicou a ouvidora responsável pela unidade, Fabiana Lopes de Almeida.

Ampliar a efetividade dos atendimentos na Ouvidoria e otimizar a interação entre o cidadão e o serviço público consta como uma das propostas do prefeito João Dado. “Algumas melhorias estão sendo feitas para dar ainda mais eficiência ao órgão. A intenção é proporcionar ainda mais interatividade entre este canal de atendimento e o cidadão”, finalizou o prefeito.

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, órgãos públicos têm até 20 dias para responder qualquer solicitação dos cidadãos, prazo sempre respeitado pela Ouvidoria de Votuporanga. “Obviamente, quando a pessoa solicita algum serviço, a melhor resposta é a execução. Sabemos disso e procuramos atender essa demanda o quanto antes”, afirmou a ouvidora.

O atendimento pode ser feito de várias formas: por email, telefone, pessoalmente ou por intermédio do site da Prefeitura de Votuporanga. “Registramos todas as conversas, repassamos ao setor responsável e retornamos ao cidadão com a posição do pedido solucionado”, disse Fabiana.

O órgão atende de segunda à sexta-feira, das 9h às 15h, na Rua São Paulo, 3741. Por telefone o atendimento é realizado pelo número gratuito 0800-770-3590. Na página inicial do site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) o acesso pode ser feito através do ícone “Fale com a Ouvidoria” e também pelo endereço de email: ouvidoria@votuporanga.sp.gov.br.





SERVIÇO:





Ouvidoria Municipal





Telefone: 0800-770-3590





E-mail: ouvidoria@votuporanga.sp.gov.br





Endereço: Rua São Paulo, 3.741 – Centro





Atendimento pessoal de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h