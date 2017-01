J.C., 25 anos, e T.S, 24 anos, foram presos e encaminhados à cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 17/01/2017

Durante Patrulhamento de força tática pela cidade de Votuporanga, foi irradiado via Copom que acabara de ocorrer um roubo a uma transeunte pela rua Acre, no bairro Santa Luzia. Em posse das características passadas pela vítima, a equipe composta pelo Cb José, Sd Edwaldo e Sd Freire passou a patrulhar com vistas aos autores do roubo sendo que, pelo bairro das Paineiras , deparou com dois indivíduos em uma bicicleta.

Tendo eles aparentado extremo nervosismo ao notar a presença policial, foram abordados e submetidos a busca pessoal sendo que com o garupa da bicicleta, o maior J.C., 25 anos , egresso em novembro do ano passado do sistema prisional, foi localizado um aparelho celular Samsung. No piloto da bike estava o maior T.S., 24 anos, que também saiu recentemente da cadeia e tentava dar fuga após a prática do roubo.

Em contato com a vítima, ela reconheceu seu celular roubado após sofrer várias pancadas na cabeça e, pelo plantão policial reconheceu os autores do roubo que foram presos e encaminhados à cadeia pública de Guarani D'Oeste pelo crime de roubo qualificado. Eles permanecerão à disposição da justiça.