Prefeito e primeira dama também estiveram no Creas da Zona Norte; visitas a unidades de atendimento social irão continuar

publicado em 18/01/2017

As equipes do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e do Centro Dia do Idoso “José Jacob Lopes” de Votuporanga receberam na manhã desta quarta-feira (18/1) o prefeito João Dado e a primeira dama, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho acompanhados do secretário de Assistência Social, Serginho da Farmácia.

O Centro Dia do Idoso completa em agosto cinco anos de atendimento na sede inaugurada na Zona Norte. Atualmente, tem espaço para 20 idosos, no entanto, o prefeito João Dado já determinou um estudo de viabilidade para ampliação do prédio a fim de aumentar a capacidade de acolhimento. Os idosos frequentam o local de segunda a sexta-feira, com atendimento integral: alimentação, higiene pessoal, atividades recreativas e socioeducativas e trabalho social com famílias.

“Este é um programa muito importante para nossa cidade e que presta um atendimento de excelente qualidade, com respeito e carinho. Percebemos que existe uma demanda que precisa ser atendida. O secretário de Assistência Social dará andamento neste processo de melhoria”, destacou o prefeito.

Dado e a primeira dama também estiveram no Creas da Zona Norte, responsável por ofertar serviço especializado e continuado a famílias e indivíduos (crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres), em situação de ameaça ou violação de direitos, tais como: violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, situação de risco pessoal e social associados ao uso de drogas, etc.

O Secretário de Assistência Social explicou que o Creas busca construir um espaço para acolhimento dessas pessoas, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução de suas relações familiares.