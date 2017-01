César Urbini é graduado em Administração de empresas pela USP, pós-graduado em Mercados Financeiros pela Saint Paul e Sócio-fundador da FlowInvestimentos

publicado em 25/01/2017

Investidor, uso o espaço de hoje para comentar algumas dúvidas em comum que pessoas preocupadas com seus planejamentos financeiros me mandaram durante essa última semana. Apenas para recordar, em nosso último encontro contei um pouco sobre como a taxa básica de juros da economia nos influencia e como é importante que nossos investimentos estejam acima desse mínimo.

Imagine que você, que acompanha meus artigos e já começa a formar uma massa crítica sobre finanças, tenha R$ 1 milhão e resolva comprar um imóvel, achando que está fazendo um ótimo investimento. Sua ideia é alugar esse imóvel por R$ 7 mil mensais. Ora, ter uma renda dessas, proveniente de um investimento não é nada mal, certo? Errado.

Vamos supor que você pegue essa mesma quantia e “invista” na poupança. A poupança mês passado rendeu 0,6858% (bem abaixo do CDI), o que significa R$ 6.858,00. Praticamente a mesma quantia, e isso que eu estou falando da poupança, que nem considero um investimento. Vejamos agora como se comportam os verdadeiros produtos que distribuímos.

O montante de R$ 1 milhão aplicado ao CDI proporciona uma renda mensal de R$ 10 mil (três mil reais a mais do que seu imóvel). Agora, aplicado no produto certo, sem risco algum de perda financeira, rendem incríveis R$ 15.310. Vou repetir porque isso é importante: eu estou falando de uma renda de 15 mil reais, sem risco de perda, sem inquilinos, sem dor de cabeça com burocracia apenas porque agora você consegue acessar o mercado financeiro e sabe que imóveis são péssimos investimentos.

Mas outra pessoa, fanática por imóveis, pode me perguntar: e a valorização da propriedade? Então tome esse exemplo. Um conhecido estava se vangloriando de uma aquisição que fez há cinco anos. Comprou um terreno por R$ 70 mil na época e que agora vale R$ 120 mil. Grande negócio, não é mesmo? Sinto dizer que essa foi exatamente a mesma valorização que o CDI teve nos últimos cinco anos, com a grande diferença de que no CDI você realmente teria esse dinheiro, já no imóvel, só terá se conseguir vende-lo. Comprar imóveis não é investir.

Quer mais? Segundo o Instituto Assaf, nos últimos 15 anos, os imóveis tiveram rendimento real (descontada a inflação) de apenas 23,54% no período! Enquanto que um título de renda fixa um pouco mais elaborado, rendeu 307,87% na mesma época. Se tivesse comprado um imóvel de R$ 300 mil em dezembro de 2001, teria hoje (em termos nominais) um imóvel no valor de R$ 989.190; ao passo que, se tivesse investido R$ 300 mil em dezembro de 2001, teria hoje R$ 3.265.740. Comprar imóveis não é investir.