*Nasser Gorayb colabora com este jornal

publicado em 27/01/2017

Os “importantes” instalados em cargos eletivos, principalmente os Federais, devem estar felizes com o noticiário dos últimos tempos. O avião da Chapecó e o do Ministro, apesar de fatos muito tristes, são pratos cheios para distrair a população. Com isso, o tempo passa e a situação vai ficando na mesma, ou seja, os negócios e os empregos cada dia afundam mais. Enquanto o povo fica distraído, ninguém provoca uma Reforma Política e em 2018 muitos dos “Deuses” voltarão para seus carguinhos e os puxa-sacos para as boquinhas.

Agora, também, existe o espetáculo oferecido pelo Trump, outra distração e até motivo de algumas desculpas para não se fazer nada que interesse no Brasil. Acontece que o Sr. Trump foi eleito presidente do povo americano e para eles vai governar, se der certo pode se reeleger daqui quatro anos, caso contrário o povo deve mandá-lo de volta para casa. Aqui o presidente do momento é o Sr. Michel e, gostando ou não do próprio, cabe ao mesmo tomar as atitudes necessárias para reativar o país. Neste momento o Brasil tem pressa, e bota pressa nisto.

Enquanto isso, pensa o articulista, os mandatários e legisladores eleitos por todo o país precisam entender que não dá mais para ficar fazendo maquiagens, é preciso dizer a verdade ao povo das cidades. Se existirem recursos façam-se investimentos, caso contrário, no mínimo, mantenham as cidades funcionando.

Percebe-se que os governos Federal e Estaduais dificilmente terão dinheiro para ficarem distribuindo por aí. Portanto, acreditar que as famosas verbas venham em abundância não é um bom negócio. Fazendo uma metáfora meio fraca: parece que os governos estão igual montador de touro, precisam se segurar para não cair antes do melhor tempo e não vão ficar abrindo os cofres a torto e direito, pois os que ainda não foram não querem saber de ir para alguma coisa igual a Lava Jato.

Vivemos novos tempos, percebe-se que interessantes transformações acontecerão nos próximos tempos, aqui e no mundo, afinal está quase todo mundo conectado e a frase do Lincoln vai ganhando adeptos e força: “ninguém engana a todos por todo o tempo”.

Sem dúvida, também, é tempo de todos procurarmos fazer com que o comportamento geral seja mais humano e respeitoso. Incentivar os jovens tomarem conhecimento dos problemas da nação e de suas comunidades, incentivá-los a ouvir bons noticiários e acostumarem-se a leitura de bons jornais. Precisam estar bem informados, precisam entender o que é ou não possível, dizer a eles que nada cai do céu. Até penso que as empresas que assinam jornais e revistas devem permitir que os seus funcionários possam participar dessas leituras. Basta coloca-las em salas de café ou na recepção desses funcionários. A assinatura de revistas e jornais pesa no bolso do assalariado e, portanto, facilitar aos mesmos essas leituras é estar contribuindo para a melhoria de seus entendimentos e conhecimentos.