A imunização com a vacina bivalente contra o coronavírus tem sido realizada primeira com os grupos elencados como prioritários

publicado em 17/03/2023

Agora a nova fase de vacinação da Covid-19 com o imunizante bivalente chega a puérperas e gestantes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

A Secretaria da Saúde de Votuporanga inicia na segunda-feira (20), a imunização com a vacinação bivalente da Covid-19 as gestantes e puérperas. O cronograma é o mesmo do estado e segue sendo realizada primeiro com os grupos elencados como prioritários. Na fase atual, estão sendo imunizadas todas as pessoas de 60 a 69 anos.

A aplicação da nova dose tem o objetivo de melhorar a proteção da população, promovendo uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid e protegendo contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Essa nova etapa do PEI (Plano Estadual de Imunização), iniciou no fim do mês de fevereiro e, desde o início da campanha, estão sendo imunizadas todas as pessoas com 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) com 12 anos ou mais, abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos com 12 anos ou mais; comunidades indígenas com 12 anos ou mais.