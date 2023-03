Ação será desenvolvida no sábado (25) em todos os bairros de Votuporanga para aumentar a cobertura vacinal do município

publicado em 21/03/2023

Os agentes irão visitar casa a casa no sábado, em uma verdadeira varredura em busca de crianças com vacinas atrasadas (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Agentes da secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga realizarão no sábado (25) a busca ativa por crianças que ainda não se vacinaram contra a Covid-19, sarampo, Febre Amarela, a Pentavalente, Poliomielite e todas as demais vacinas do calendário. Levantamento da Pasta apontou que é preciso aumentar a cobertura vacinal em todo o município.

Diante desse cenário, os agentes irão visitar casa a casa, das 8h às 15h, em uma verdadeira varredura cujo objetivo é conter eventuais surtos. A ideia é conversar com as famílias e verificar a situação de todas as crianças.

“Depois de 38 anos tivemos um caso positivo de sarampo no Paraguai, tivemos um caso positivo de Febre Amarela no estado de São Paulo, então as crianças a partir de nove meses tomam a vacina da Febre Amarela, com um aninho toma a primeira dose da tripliceviral, que protege contra o Sarampo, a Caxumba e a Rubéola, então, é preciso ficar alerta para manter o calendário de rotina em dia”, disse Daniele Fortilli, enfermeira do Setor de Imunização da Secretaria da Saúde.