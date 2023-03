Votuporanga também acompanha o cronograma e inicia a humanização de reforço com a dose do imunizante bivalente da Pfizer

publicado em 06/03/2023

Votuporanga inicia a imunização com a vacina bivalente da Pfizer para idosos acima de 60 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga inicia mais uma etapa da campanha de imunização contra a Covid-19. A fase contempla a população acima de 60 anos que receberá o reforço do imunizante bivalente da Pfizer.

A aplicação da nova dose tem o objetivo de melhorar a proteção da população, promovendo uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid e protegendo contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.

Nesta etapa, serão vacinadas pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) com 12 anos ou mais, abrigados e os trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com 12 anos ou mais.

A vacinação será feita em todos os Consultórios Municipais. É preciso apresentar documento de identidade com foto e carteira de vacinação da Covid.

Novas fases