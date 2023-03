A sensação é de dever cumprido, mesmo sem esconder que em algumas ocasiões chegou a sair chorando da Instituição

publicado em 21/03/2023

Prestes a deixar a provedoria da Santa Casa de Votuporanga, o advogado Carlos Roberto de Biazi esteve na terça-feira (21) na Cidade FM (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

Prestes a deixar a provedoria da Santa Casa de Votuporanga, o advogado Carlos Roberto de Biazi esteve na terça-feira (21) na Cidade FM para uma prestação de contas sobre a sua gestão frente ao hospital. Segundo ele, a sensação é de dever cumprido, mesmo sem esconder que em algumas ocasiões chegou a sair chorando da Instituição.

Biazi foi empossado como provedor da Santa Casa em outubro de 2021, mas já faz parte da diretoria do complexo hospitalar desde 2013. Ao assumir o cargo ele encabeçou uma missão em particular: a de tirar os pacientes dos corredores do hospital.

“Minha maior preocupação quando assumi era o recebimento e atendimento de pacientes no corredor do hospital. Isso nos levou a imediatamente buscar implementar benfeitorias e trabalhar na readequação dos processos de atendimento do hospital, de forma que pudéssemos otimizar esse atendimento e acabar com o sofrimento e essa mazela que a todos angustiava. Cuidamos, então, em caráter emergencial, de aumentar os leitos para pacientes do SUS, por meio de melhorias na Ala F do hospital, o que fizemos graças a ajuda da população por meio de doações, leilões e outras atividades do tipo”, contou.

Conseguir amenizar este problema, aliás, para ele é um de seus maiores feitos. “Confesso que saí muitas vezes chorando do hospital, ao ver um paciente fragilizado no corredor. Hoje tenho alegria de andar por nossos corredores, de visitar os leitos sem qualquer identificação e conversar com os pacientes. Isso foi o que mais me confortou, de saber que de alguma maneira eu contribui substancialmente para acabar com essa angustia”, completou.

Além da reforma da Ala F e de outras importantes obras realizadas em sua gestão, Biazi elencou também um investimento que apresentou resultados excelentes para o hospital: a ampliação do Centro Cirúrgico.

“Sabíamos também que o coração de um hospital é o seu Centro Cirúrgico, então decidimos investir pesado nele, por intermédio de recursos arrecadados de doações, investimos quase R$ 1 milhão e equipamos duas salas a mais de cirurgia, com equipamentos de última geração, o que possibilitou que saltássemos de uma média de 16 cirurgias por dia, para 22 cirurgias por dia”, destacou.

Tudo, no entanto, só foi possível, segundo ele, graças ao empenho de pessoas que arregaçam as mangas em prol da Santa Casa e, principalmente, de Votuporanga.

“Não se faz nada sozinho. Se alcancei algo durante a minha gestão foi graças ao apoio da diretoria do hospital, do nosso deputado estadual Carlão Pignatari, com a ajuda incondicional do nosso prefeito Jorge Seba, a parceria com a Unifev e principalmente com o apoio da nossa população”, concluiu.