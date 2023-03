Trata-se de um pedido para dilatação do prazo da licitação que promete acabar de vez com os problemas de Iluminação Pública

publicado em 20/03/2023

Jura agradeceu ao prefeito Jorge Seba por atender a sua reivindicação e prorrogar o prazo da licitação da Iluminação Pública (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), utilizou parte de seu tempo na tribuna da sessão da Câmara Municipal de ontem para agradecer o prefeito Jorge Seba (PSDB), por ter atendido uma de suas reivindicações. Trata-se de um pedido para dilatação do prazo da licitação que promete acabar de vez com os problemas de Iluminação Pública em Votuporanga.

Para entender, no último dia 13 a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abriu um processo licitatório, do tipo “Pregão Presencial”, que busca a contratação de uma empresa para a modernização de toda a rede de Iluminação Pública do município, com a substituição das mais de 15 mil luminárias antigas por lâmpadas de LED, que são mais eficientes (claras), duradouras e econômicas, bem como a manutenção desta rede pelo prazo de cinco anos.

O certame com essa finalidade chegou a ser aberto no ano passado, mas acabou sendo cancelado após alguns questionamentos técnicos. Sanados os problemas, o pregão seria realizado no próximo dia 24, mas o vereador Jura apontou algumas sugestões para melhoria no edital e pediu a prorrogação da data para evitar futuros questionamentos jurídicos.

“Por entender prazo muito curto, prejudicando a participação de empresas no certame, solicitei do prefeito dilatação do prazo que foi aceito, transferido para o dia 10 de abril. Após pesquisa no edital localizei lacunas, fiz estudo aprofundado e fiz várias sugestões ao prefeito com o intuito de melhorar o edital e evitar questionamentos técnicos e jurídicos, que com certeza contribuiria com perda de meses de trabalho e prejuízos ao poder público e à população, que não estará se beneficiando de uma melhor iluminação da cidade, e com isso mais segurança”, disse o vereador.