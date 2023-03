Os preparativos já começaram para o evento beneficente, que irá salvar vidas

publicado em 24/03/2023

Evento será no dia 23 de abril, no Salão Paroquial da cidade de Floreal; renda será para a Santa Casa de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Anote na agenda: no dia 23 de abril será realizado 1º Leilão de Gado de Floreal, em prol da Santa Casa de Votuporanga. Os preparativos já começaram para o evento beneficente, que irá salvar vidas.

A organização do Leilão está sob o comando de Gabriel Bellatti Rangel e Eleandro Soares Rangel (Xaropim), com apoio dos parceiros Paulo Scalon, Rafael (Baby), Alessandro (Tiquim), Alessandro De Paula ( Bagrinho) e Derli Tasso.

A iniciativa surgiu devido ao excelente trabalho da Instituição. “Abraçamos a causa e decidimos promover o evento, por ser em prol da Santa Casa de Votuporanga, a qual sempre nos acolheu muito bem diante de todas as necessidades. O Hospital é referência para atenção especializada na nossa região”, afirmou Gabriel.

O grupo já está em busca de doações. “Iremos leiloar animais e o que formos arrecadando. Os interessados em colaborar podem entrar em contato comigo, Xaropim e Tiquim. Qualquer ajuda é bem-vinda”, disse.

No dia, será servido almoço no valor de R$20. O cardápio está imperdível, com arroz, feijão gordo, creme de milho, salada verde, carne no tacho e molho vermelho.

O diretor Marcos Garcia agradeceu a iniciativa. “Ficamos muito felizes com esse leilão, o primeiro em Floreal. São eventos que a própria comunidade realiza, em prol de nosso Hospital e que arrecadam recursos que são utilizados em nossa assistência SUS (Sistema Único de Saúde), garantindo a manutenção de nossos atendimentos com saúde e humanização”, frisou.

Adauto Mariola, também diretor, comentou sobre as ações beneficentes. “Revitalizamos a ala F e o Centro Cirúrgico recentemente com as verbas de leilões, cavalgadas, promoções de Votuporanga e região para nosso Hospital. É a nossa forma de retribuir esse auxílio, investindo em estrutura, pensando em nossos pacientes. Agradecemos Floreal e nos colocamos à disposição. Será um sucesso”, complementou.