publicado em 15/02/2023

A festa mais popular entre os brasileiros é, com certeza, o carnaval. Em nossa região um carnaval que anualmente vem se destacando pela alta popularidade, uma grande quantidade de foliões e com entrada gratuita é o Cardoso Folia, que sofreu uma pausa em razão da pandemia, mas volta com força total em 2023.



Serão cinco dias de festa com atrações que prometem abalar as estruturas e agitar a galera de toda a região, ao mesmo tempo em que se curte as belezas naturais da Prainha Municipal.

A festa começa amanhã e vai até terça-feira (21). No evento, que é uma realização da Prefeitura de Cardoso, são esperadas milhares de pessoas durante os dias de folia. Serão quatro noites de carnaval e duas matinês que certamente vão reunir toda a família.

Iniciando as festividades do Cardoso Folia, na noite do dia 17, o agito fica por conta da de Markinho Sema e do DJ Tiaguinho. Na segunda noite de festa (18), o Grupo Bonde do Barão é quem comanda a folia.

No dia seguinte, ocorrerá a primeira matinê do evento. Dessa forma a festa começa já às 15h com a apresentação de Maikon Lincon. Quando a noite cair, outra atração que também promete levar os foliões ao delírio é o grupo Open Farra, que deve apresentar um repertório animado e bem conhecido pelo público. Para encerrar a noite DJ Romeu Ron vai agitar a Prainha.

Já na segunda-feira, dia 20, o palco principal será comandado pelo grupo Nossa Teoria, enquanto DJ ZimDexx se prepara para animar a última noite da festa. Para encerrar o Cardoso Folia 2023 com chave de ouro, Bonde do Barão e DJ Tiaguinho vão agitar mais um dia de matinê.