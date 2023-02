Carlão destinou R$3 milhões para o hospital referência em média e alta complexidades para uma área que abrange aproximadamente 500 mil habitantes

publicado em 08/02/2023

Recurso será utilizado para custeio e também para investimento no Hospital em setores como Centro Cirúrgico (Foto: Santa Casa)

O deputado estadual Carlão Pignatari iniciou seu quarto mandato como representante no Legislativo paulista beneficiando milhares de pacientes de mais de 50 cidades da região Noroeste. Carlão destinou R$3 milhões para a Santa Casa de Votuporanga, referência em média e alta complexidades para uma área que abrange aproximadamente 500 mil habitantes.

A emenda é de custeio e será utilizada para a manutenção da Instituição, única que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. O recurso será destinado para a compra de gêneros alimentícios, materiais descartáveis, rouparia e enxoval, medicamentos, além de reforma do Centro Cirúrgico e de parte do telhado.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, enalteceu a importância deste recurso. “Sem dúvidas, é um montante significativo e auxilia de maneira ímpar nosso Hospital, que é filantrópico e sem fins lucrativos. Como a nossa demanda é grande, manter essa engrenagem ativamente requer investimentos em nossa estrutura e também dinheiro para custear os itens de consumo. Essa emenda do nosso deputado Carlão nos ajudará a seguir com a nossa assistência com qualidade e humanizada”, disse.

Dr. Biazi ressaltou a parceria com a Prefeitura de Votuporanga, em nome do prefeito Jorge Seba, e o Poder Legislativo, em nome do presidente Daniel David. “Não podemos deixar de mencionar Jorge Seba e também a Câmara de Vereadores, que votaram e aprovaram a verba, proporcionando o repasse com transparência, enaltecendo ainda mais a idoneidade destes poderes, atuando sempre em prol de quem precisa”, complementou.