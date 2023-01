Ao todo, 882 partos são de pacientes de Votuporanga; no geral, nasceram mais meninos que meninas no Hospital votuporanguense

publicado em 10/01/2023

Dentre os nascidos na Santa Casa está Ravi Crespo Chiarelo Marques filho de Géssica Crespo Marques Chiarelo e João Carlos Marques (Foto: Santa Casa)

Amor inexplicável, que cresce a cada dia. Transformação. Cuidado. Ao longo dos anos, a Santa Casa de Votuporanga teve a honra de fazer parte de muitas famílias no dia mais importante para elas: nascimento de um filho.

No ano passado, foram realizados 1.659 partos no Hospital. Foram 1.425 cesáreas e 232 normais, além de dois partos múltiplos (com mais de um feto). Nasceram 880 meninos e 803 meninas.

Especificamente com pacientes votuporanguenses, foram 882 procedimentos, sendo 757 cesáreas e 125 de parto normal.

Géssica Crespo Marques Chiarelo, de 31 anos, é votuporanguense e ganhou seu maior presente no dia 19 de dezembro de 2022, às 13h49. Depois de 14 horas de parto normal, Ravi Crespo Chiarelo Marques veio ao mundo com 3,385 quilos e 49 centímetros.

O primogênito nasceu com 40 semanas de gestação e do jeitinho que os papais queriam: naturalmente e repleto de amor. Um momento marcante e que fortaleceu ainda mais o casamento da Géssica com João Carlos Marques.

João Carlos foi fundamental para o nascimento, encorajando e incentivando a esposa. “Com todo apoio que os profissionais da Santa Casa e meu marido me deram, o parto foi maravilhoso. Eu me senti protegida, acolhida, respeitada, incentivada. Foi muito bom, falaram comigo na hora certa, fizeram os procedimentos necessários. Só posso agradecer a Deus e a todos”, destacou a mamãe.

O dia mais que especial ficou registrado com a “Árvore da Vida”. A Maternidade do Hospital implementou o registro da placenta, com o objetivo de humanizar ainda mais a assistência integrada no parto normal. Na folha, palavras de carinho e dados de Ravi. “Foi um presente maravilhoso, surpreendente. Amamos demais e guardamos como recordação”, complementou Géssica.

Toda essa assistência diferenciada só reforça o quanto que a Maternidade da Santa Casa é referência para o município e região, com toda a estrutura necessária para assistência a mamãe e bebê, inclusive com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

Os quartos são preparados para acolher a nova vida e dar conforto aos pais, seja para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), particulares e convênios.

Além disso, incentivando o parto normal humanizado, o Hospital tem o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para essa demanda. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária.

Falando ainda de estrutura, a Instituição possui posto de coleta de leite humano, com apoio, orientações e incentivo ao aleitamento materno, e a Agência Transfusional, apta para atender qualquer urgência.

Os profissionais são especializados em obstetrícia e pediatria. Eles passam por capacitações frequentemente, sendo inclusive qualificados pelo Programa São Paulo pela Primeiríssima infância e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com o curso de reanimação neonatal.