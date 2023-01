Ato foi publicado ontem no Diário Oficial e endossa programação anunciada pela Prefeitura de Votuporanga para a festa popular

publicado em 23/01/2023

O prefeito Jorge Seba decretou ponto facultativo nos dias 20 e 21 para que todos possam curtir o Carnaval Votu Show 2023 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) editou na segunda-feira (23) um decreto em que regulamenta o expediente das repartições públicas municipais, da administração direta e indireta, em 2023. O documento trata dos pontos facultativos a serem adotados pela Administração Municipal ao longo de todo o ano e o primeiro deles é o do Carnaval, que será nos dias 20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira) que antecedem a Quarta-feira de Cinzas.

O decreto endossa programação anunciada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que prepara a volta do Carnaval Popular de Votuporanga. A festa, que ganhou o nome de "Carnaval Votu Show 2023" ocorrerá gratuitamente no palco externo do Parque da Cultura nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro com nomes da música nacional e artistas locais.

A grade de shows, no entanto, ainda é guardada a sete chaves pela Pasta, que chegou a marcar uma coletiva de imprensa para o anúncio na semana passada, mas teve que desmarcar em razão da chuva.

"Vamos produzir uma festa popular com muitos shows de artistas locais e grandes nomes do cenário musical. Teremos também os bloquinhos, o famoso casal Rei Momo e a Rainha do Carnaval, matinês para as crianças, ou seja, é um momento de lazer para curtir com a família toda e relembrar que Votuporanga continua sendo a terra da folia", disse o prefeito ao anunciar a festa.

Com o slogan 'Votuporanga, a terra da folia', o evento será promovido de forma popular pela Prefeitura com a presença clássica do famoso Rei Momo e da Rainha do Carnaval, concursos para escolha do casal da corte, as melhores fantasias e desfile de bloquinhos. Haverá também uma praça de alimentação com os food trucks e feira de artesanato com produtos temáticos.