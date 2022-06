Cinco unidades do município estarão abertas, das 8h às 16h, para a imunização de crianças e adultos contra a Covid, gripe e sarampo

publicado em 25/06/2022

Daniele Fortilli, enfermeira responsável pelo setor de imunização da Secretaria da Saúde, falou sobre o Dia D da vacinação na Cidade FM (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Secretaria da Saúde de Votuporanga irá realizar neste sábado (25), em cinco unidades do município, o “Dia D da Vacinação”. Os postinhos ficarão abertos das 8h às 16h, para a imunização da população com doses de vacinas contra a gripe, sarampo e também contra a Covid-19, além da atualização da caderneta em caso de outras vacinas atrasadas.

Os votuporanguenses interessados em se vacinar devem ir até as unidades de saúde da Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde), Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon, Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no Vila América, Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin e Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras.

“Todas essas unidades citadas estarão realizando a vacinação contra a Covid-19, a partir de cinco anos, gripe e sarampo. O momento é importante para as famílias atualizarem as carteirinhas dos bebês que estão em atraso”, disse Daniele Fortilli, enfermeira do Setor de Imunização da Secretaria da Saúde, em entrevista ontem na Cidade FM.

Gripe

Até o momento, cerca de 19 mil pessoas foram imunizadas em Votuporanga contra a gripe e a campanha de vacinação foi aberta para toda a população. “Todas as pessoas, a partir de seis meses, podem se vacinar não precisa estar no grupo de comorbidade”, disse a enfermeira.

A vacina contra a influenza é trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos de gripe no final do ano passado. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Sarampo

A campanha de imunização contra o sarampo é voltada para trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). A vacinação das crianças contra o Sarampo ocorre de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças desta faixa etária recebem uma dose da vacina.

Covid-19