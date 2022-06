Só na região, atualmente, são 18.246 cirurgias 'represadas'

publicado em 06/06/2022

A fila hoje é de mais de 538,1 mil cirurgias cadastradas no Estado (Foto: Divulgação)

O secretário de Planejamento e vice-prefeito de Rio Preto Orlando Bolçone acompanhou na manhã de sábado (4), a visita do Secretário Executivo de Estado da Saúde Eduardo Ribeiro para apresentar o Mutirão das Cirurgias do Governo de São Paulo.

A reunião aconteceu no Hospital de Base, com representantes da instituição e demais departamentos de saúde do município. Durante o encontro, Eduardo Ribeiro, falou sobre as estratégias para a realização das cirurgias na região.

A fila hoje é de mais de 538,1 mil cirurgias cadastradas na Central de Regulação (Cross). Para acabar com a demanda reprimida, haverá cirurgias extras na rede estadual, remuneração dobrada nos hospitais do SUS e a contratação de serviços privados. Na região de São José do Rio Preto são 18.246 cirurgias represadas.