Mais 20 casos da doença constaram no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura

publicado em 20/04/2022

Total de casos registrados no município, desde o início da pandemia, subiu para 27.954, enquanto o de mortes continua sendo 492 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNenhum morador de Votuporanga está internado por conta da Covid-19. É o que consta no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (20). Além disso, não constaram novas mortes causadas pela doença no informe, porém, mais 20 casos foram diagnosticados.Assim, o total de casos registrados no município, desde o início da pandemia, subiu para 27.954, enquanto o de mortes continua sendo 492. Os dados também mostram que Votuporanga está com 18 casos ativos da doença – apenas um a menos que o registrado na terça-feira (19).Já em relação aos casos suspeitos no município, que aguardam os resultados dos testes, o número caiu para 1.255. Já o de casos com sintomas leves subiu para 151.O “vacinômetro” revela que mais 473 doses do imunizante contra a doença foram aplicadas no município. Dessas, 13 foram primeiras doses, 56 foram segundas doses e as demais 404 foram doses de reforço.Assim, o município totaliza 229.675 doses aplicadas: 88.025 primeiras doses, 84.910 segundas doses e 56.740 doses de reforço.