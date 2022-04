Expectativa é de aumento na procura pela vacina com o início da aplicação da quarta dose aos idosos com 60 anos ou mais

publicado em 08/04/2022

As unidades dos bairros Vila América e Vila Paes também passam a integrar a lista das que aplicam a vacina para o público com 12 anos ou mais (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga ampliou o número de postos que aplicam a vacina contra a Covid-19 em pessoas adultas. Agora, as unidades dos bairros Vila América e Vila Paes também passam a integrar a lista das que aplicam a vacina para o público com 12 anos ou mais. A Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde) que já vacinava crianças de cinco a 11 anos, também vacinará adolescentes e adultos. Os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.A ampliação foi uma medida estudada pela Secretaria da Saúde visando atender a maior demanda pela vacina, já que o Município iniciou, nesta semana, a aplicação da quarta dose aos idosos com 60 anos ou mais.Votuporanga conta com duas unidades aptas a vacinar todos os públicos contra a Covid-19: a Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e o Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon, que atende de segunda e quarta-feira, das 8h às 19h, e nos demais dias da semana, das 8h às 17h30.No total, nove unidades de saúde possuem doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais e quatro unidades com imunizante para crianças de cinco a 11 anos.Crianças de cinco a 11 anos: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João; e Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon.A população com 12 anos ou mais: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; e Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon.