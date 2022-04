Já os números de hospitalizados e internados na UTI continuam ‘estacionados’

publicado em 01/04/2022

Total de casos diagnosticados em Votuporanga subiu para 27.810, enquanto o de mortes continua sendo 491 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta sexta-feira (1º) mostra que o mês começou com 19 casos novos de Covid no município – e sem novas mortes causadas pela doença.Assim, o total de casos diagnosticados em Votuporanga, desde o início da pandemia, subiu para 27.810, enquanto o de mortes continua sendo 491. Os dados do informe também mostram que, atualmente, o município está com 39 casos ativos de Covid, três a mais que o registrado na quinta-feira (31).O boletim aponta, também, que tanto o número de moradores de Votuporanga que estão com Covid e hospitalizados quanto o de internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continuam “estacionados” em quatro e dois, respectivamente. E na Santa Casa, a enfermaria e os leitos de UTI da ala Covid permanecem vazios.Já em relação aos casos suspeitos no município, que aguardam os resultados dos testes, o número caiu para 1.988 e o de casos com sintomas leves diminuiu para 346.O “vacinômetro” revela que mais 194 doses do imunizante contra a doença foram aplicadas no município. Dessas, dez foram primeiras doses, 58 foram segundas doses e as demais 126 foram doses de reforço.Assim, o município totaliza 224.130 doses aplicadas: 87.910 primeiras doses, 84.470 segundas doses e 51.750 doses de reforço.