Vítima que constou no boletim desta quarta-feira (09) foi a senhora Wilma Santiago, como antecipado pelo A Cidade; professor Paulo Rugno foi outra vítima, mas não constou no informe

publicado em 09/02/2022

A senhora Wilma Santiago foi a vítima da Covid que constou no boletim; o falecimento do professor Paulo Rugno, também pela doença, não constou (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais 102 casos de Covid-19 constaram no Boletim Epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (09) pela Prefeitura de Votuporanga. O informe também trouxe mais uma morte causada pela doença.A vítima foi a senhora Wilma Correa Santiago, de 68 anos, como antecipado pelo jornalna terça-feira (08). Ela morava no bairro Vila América, era viúva do senhor Oscar Santiago e estava internada no HB (Hospital de Base), em São José do Rio Preto. Dona Wilma deixa os filhos Marco, Marcio e Mário, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado às 17h terça, no Cemitério Municipal de Votuporanga.O professor Paulo Amaury Cappellano Rugno, de 74 anos, também foi uma vítima da Covid, conforme apurou o, mas seu falecimento não constou no boletim. O educador, que por anos atuou no Colégio Piconzé, também estava internado no HB. Ele morava no bairro Patrimônio Novo e deixa a esposa Marlene Alves Rugno, os filhos Amaury Alves Rugno e Renata Alves Rugno, além dos netos Amaury Jr, Juliana, Ricardo e Rafaela e os demais familiares e amigos. Seu corpo foi velado no Velório da Sagrado Coração e o sepultamento também ocorreu às 17h de terça, no Cemitério Municipal.Agora, Votuporanga totaliza 477 mortes causadas pela Covid desde o início da pandemia e 25.774 casos diagnosticados, segundo o informe. Os dados também mostram que o município está com 964 casos ativos da doença.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão com Covid e internados caiu para 12, dos quais nove estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid da Santa Casa, cinco pessoas estão internadas na UTI; uma está com a doença e isolada no pronto socorro, aguardando vaga; cinco pacientes estão confirmados e internados na enfermaria e três pessoas tiveram alta.Já no município, em geral, os dados do informe da Prefeitura mostram que 3.419 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.736 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 314 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 69 foram primeiras doses; 16 foram segundas doses; e 229 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 209.511 doses aplicadas: 86.318 primeiras doses; 81.021 segundas doses; e 42.172 terceiras doses.