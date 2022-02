Mais de quatro mil crianças, de cinco a 11 anos, já tomaram a primeira dose em Votuporanga, revela levantamento do A Cidade junto à Prefeitura

publicado em 10/02/2022

A vacinação contra a Covid dos pequenos começou, na cidade, em 18 de janeiro; Arthur Peluci, de oito anos, foi a primeira criança vacinada (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA primeira dose da vacina contra a Covid-19 chegou ao braço de mais da metade das crianças de cinco a 11 anos de Votuporanga. É o que revela um levantamento exclusivo do jornal, feito junto à Prefeitura.De acordo com os dados fornecidos pela Administração, 3.876 crianças tinham sido vacinadas até o começo desta semana, o que representa 55% do público dessa faixa etária no município. A Prefeitura também informou que contava com mais 1,2 doses para aplicar nas crianças.A vacinação contra a Covid dos pequenos começou, em Votuporanga, no dia 18 de janeiro. E a primeira criança a ser vacinada no município foi Arthur da Silva Peluci, de oito anos.“Agora não vemos a hora de chegar a segunda dose. Há duas semanas ele passou na médica que ele faz tratamento e ela falou que estava chegando a vacina para a idade dele. O Arthur mesmo disse que não via a hora e que seria o primeiro da fila. E não é que foi mesmo o primeiro? Graças a Deus”, contou a mãe do menino, Silvia Mara da Silva, ao jornalna época.Atualmente, as doses da vacina para crianças continuam sendo aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h, exceto nos Consultórios "Carmem Martin Maria Morettin", localizado no bairro Paineiras, e "Josephina Pirotello Pesciotto", conhecido como “Dona Nina”, no bairro Pozzobon.Já as crianças de cinco a 11 anos com comorbidade ou PcD (com deficiência permanente) e crianças de cinco anos sem comorbidades continuam sendo vacinadas com imunizante da Pfizer pediátrica apenas na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”, que fica ao lado da sede da Secretaria, na Rua Santa Catarina, nº 3.890. A medida é temporária e pode ser alterada conforme o município receber novas doses da Pfizer.Já em relação ao seguimento da campanha de vacinação desse público, a Prefeitura explicou, em nota, que a Secretaria da Saúde segue as determinações do Plano de Imunização definido pelo Governo do Estado de São Paulo e também do Programa Nacional de Imunização do Governo Federal. “Por enquanto, as ações continuam sendo a vacinação nas unidades e os plantões aos sábados”, acrescentou.A Administração orienta que os pais ou responsáveis, ao levarem seus filhos para darem início ao esquema vacinal, levem documentos pessoais, comprovante de endereço e o Termo de Assentimento - que pode ser obtido no- bem como a "Declaração para Comorbidades da Vacinação Covid-19 em crianças" para confirmação da enfermidade, que estará disponível nos locais.A Prefeitura também disponibiliza em seu site um cadastro para receber a vacina contra a Covid-19, que, no caso das crianças, deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis. Esse cadastro serve para casos de doses remanescentes, uma vez que o sistema permite identificar o perfil de cada pessoa e, assim, em situações de frascos abertos ao final do dia, os postos de vacina filtram e entram em contato com as pessoas que possuem características do público-alvo apto a receber essas doses.Já o governo estadual disponibiliza um pré-cadastro, por meio do, cujo objetivo é agilizar o atendimento nos postos de vacinação, além de tornar o processo mais transparente, de acordo com a Prefeitura.