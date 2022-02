Eliseu Caldeira, de 72 anos, e Custódio Cruz, o 'Seu Menino', de 96 anos, foram as vítimas da Covid; na foto, o senhor Custódio

publicado em 07/02/2022

O senhor Custódio Cruz, o 'Seu Menino', de 96 anos, foi uma das vítimas da Covid-19 que constou no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (07) (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais 91 casos de Covid constaram no Boletim Epidemiológico, divulgado nesta segunda-feira (07) pela Prefeitura de Votuporanga. No informe, também constaram mais duas mortes causadas pela doença.A vítima mais nova foi o senhor Eliseu Caldeira, de 72 anos, que tinha comorbidades. Ele era gerente de vendas e morava no bairro Jardim Bom Clima. O senhor Eliseu deixa a esposa Océlia Amâncio e os filhos Eber, Edmilson e Neiva, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado nesta segunda, às 17h, no cemitério Jardim das Flores.Já a vítima mais velha foi o senhor Custódio Cruz, também conhecido como “Seu Menino”, que também tinha comorbidades e faleceu aos 96 anos. Ele era morador do bairro Bandeirantes e viúvo de Maria Manzoli Cruz. Senhor Custódio deixa os filhos Aparecida Cruz Manzoli e José Antônio Manzoli Cruz, além dos netos Leila Cristina Manzoli, Leandro César Manzoli, Ronaldo Pereira Cruz e Viviane Camargo. Seu corpo foi sepultado às 15h desta segunda, no Cemitério Municipal de Cosmorama.Agora, o total de mortes causadas pela Covid em Votuporanga subiu para 475, enquanto o de casos diagnosticados saltou para 25.355. Os dados também mostram que o município tem 981 casos ativos de Covid.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão com Covid e internados caiu para 13, dos quais dez estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid da Santa Casa, dois pacientes – um de Votuporanga e outro da região – foram vítimas da Covid; seis pessoas estão internadas na UTI; uma está com a doença e isolada no pronto socorro, aguardando vaga; quatro pacientes estão confirmados e internados na enfermaria e 12 pessoas tiveram alta.Já no município, em geral, os dados do informe da Prefeitura mostram que 3.243 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 2.240 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar. Mas, devido à instabilidade do sistema E-SUS do Ministério da Saúde, o Informe desta segunda-feira não contabilizou os dados dos dias 4, 5 e 6.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 1.119 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 310 foram primeiras doses; 68 foram segundas doses; e 741 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 208.720 doses aplicadas: 86.147 primeiras doses; 80.968 segundas doses; e 41.605 terceiras doses.