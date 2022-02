Número de hospitalizados aumentou, enquanto o de internados na UTI continua o mesmo

publicado em 21/02/2022

Total de mortes continua sendo 483, enquanto o de casos diagnosticados desde o início da pandemia no município saltou para 26.553 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA semana começou, em Votuporanga, com mais 116 casos de Covid constando no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (21). No informe, porém, não constaram novas mortes causadas pela doença.Assim, o total de mortes continua sendo 483, enquanto o de casos diagnosticados desde o início da pandemia no município saltou para 26.553. Os dados também mostram que Votuporanga está com 486 casos ativos de Covid, número 22,5% menor do que o registrado na sexta-feira (18).O boletim também mostra que o número de hospitalizados subiu para 14, enquanto o de internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), continua sendo cinco. Na Ala Covid-19 da Santa Casa de Votuporanga, o número dos internados na enfermaria subiu para seis, enquanto outros seis estão internados na UTI. O hospital teve três altas e está com um paciente isolado no pronto socorro, aguardando vaga.Já em relação ao município, no geral, o número de casos suspeitos de Covid, que aguardam os resultados dos testes, caiu para 3.319, assim como o de casos com sintomas leves, que permanecem em monitoramento domiciliar, que diminuiu para 1.005.O “vacinômetro” revela que mais 771 doses do imunizante contra a doença foram aplicadas no município entre o fim de semana, que contou com plantão no Assary Clube de Campo, e esta segunda. Dessas, 115 foram primeiras doses, 52 foram segundas doses e as demais 604 foram doses de reforço.Assim, o município totaliza 213.202 doses aplicadas: 86.915 primeiras doses, 81.265 segundas doses e 45.022 doses de reforço.