Desse total de faltosos, 3,5 mil são da segunda dose e 22.244 são da dose de reforço, revelam dados obtidos com exclusividade pelo A Cidade

publicado em 19/02/2022

O cenário dos faltosos da vacina contra a Covid em Votuporanga não mudou muito entre o começo de fevereiro e sexta-feira (18) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO número de casos novos de Covid registrados diariamente em Votuporanga continua alto. Mesmo com esse cenário e os esforços da Secretaria Municipal da Saúde – como, por exemplo, os plantões de quarta-feira e sábado no Assary - para que a campanha de vacinação avance, o município continua tendo mais de 25 mil faltosos da vacina, isto é, pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose ou a dose de reforço, mas ainda não tomaram.Dados obtidos com exclusividade pelorevelam que 3.535 votuporanguenses já poderiam ter tomado a segunda dose do imunizante, enquanto 22.244 já poderiam ter tomado a de reforço. Este cenário, inclusive, é praticamente o mesmo que o revelado pela reportagem publicada na edição do dia 04 de fevereiro do. Na época, o município tinha 3.665 faltosos da segunda dose e 22,5 mil da dose de reforço.A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga programou um novo plantão de vacinação contra a Covid-19 para hoje, no Assary Clube de Campo. Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos que precisam completar ou iniciar o esquema de vacinação podem ir até o local das 8h às 16h.Podem se vacinar com a primeira dose dos imunizantes os adolescentes de 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais que perderam o prazo de se imunizar anteriormente, além de crianças acima de cinco anos que ainda não se vacinaram, desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.Também serão aplicadas as segundas doses em todos que já estão no prazo estipulado na carteirinha de vacinação, inclusive quem tomou a “dose única” da Janssen há pelo menos dois meses.Além disso, serão aplicadas as terceiras doses em todos os adultos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses e as doses adicionais em imunossuprimidos.Para se vacinar é necessário levar os documentos pessoais e, em caso de segunda ou terceira dose, a carteirinha verde de vacinação que comprove a dose anterior. Crianças e adolescentes também precisam levar um termo de assentimento assinado pelos pais ou responsáveis.A Prefeitura reiterou que a partir de segunda-feira (21), haverá mudanças nos postos de vacina. Crianças de cinco a 11 anos passam a ser vacinadas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João.Já a população com 12 anos ou mais poderá ser vacinada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; e Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras. O Assary continuará vacinando este público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15h.Portanto, a vacinação na Capela Santo Expedito, no Colinas, será suspensa a partir de segunda. “A Secretaria da Saúde agradece a cessão do espaço que, por diversos meses, contribuiu com o calendário de vacina contra a Covid-19 em Votuporanga”, divulgou a Prefeitura, em nota.A Secretaria da Saúde de Votuporanga fará um trabalho de orientação e mobilização da comunidade escolar voltado para a importância da vacinação contra a Covid-19. A ação será realizada em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, durante a “Semana E” proposta pelo Governo do Estado.As vacinas serão oferecidas nas seguintes unidades de saúde, das 8h às 16h: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João. Também haverá plantões no posto de vacina do Assary até as 20h na quarta-feira (23) e até as 16h nos dois sábados (dias 19 e 26).