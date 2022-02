Número de hospitalizados caiu, enquanto o de internados na UTI continua igual

publicado em 15/02/2022

O total de casos diagnosticados, desde o início da pandemia, subiu para 26.162, enquanto o de mortes continua sendo 480 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais 103 casos de Covid-19 constaram no Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta terça-feira (15). É a segunda vez consecutiva, nesta semana, que o município registra mais de 100 casos novos de Covid num intervalo de 24 horas. No informe, porém, não constaram novas mortes causadas pela doença.Assim, o total de casos diagnosticados, desde o início da pandemia, subiu para 26.162, enquanto o de mortes continua sendo 480. Os dados também mostram que Votuporanga está com 677 casos ativos da doença, o que representa uma queda de apenas 1,8% em comparação a segunda-feira (14).Também constou no boletim que o número de moradores com Covid que estão hospitalizados caiu para 12, enquanto o de internados em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continua sendo oito.Já na Ala Covid da Santa Casa, o cenário continua praticamente igual: seis pacientes internados na UTI (dos quais cinco estão usando respiradores); um paciente em isolamento no pronto socorro, aguardando vaga; seis pacientes internados na enfermaria; e quatro tiveram alta. O hospital votuporanguense não tem mortes por Covid desde o dia 07 de fevereiro.Em relação ao número de casos suspeitos, que aguardam os resultados dos testes, este caiu para 3.453, assim como o de pessoas com sintomas não graves da doença, que permanecem em monitoramento domiciliar, que caiu para 1.287.O município aplicou mais 363 doses do imunizante contra a Covid, segundo o “vacinômetro”. Dessas, 42 foram primeiras doses, 27 foram segundas doses e 294 foram doses adicionais.Assim, o município totaliza 211.471 doses aplicadas: 86.648 primeiras doses, 81.145 segundas doses e 43.678 doses adicionais.