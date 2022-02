Atendimento será das 8h às 16h, assim como ocorreu no sábado passado, quando foram vacinadas 680 pessoas com idade a partir de 5 anos

publicado em 04/02/2022

Até o momento, Votuporanga tem mais de 207 mil doses de vacina aplicadas desde o início da campanha (Foto: Reprodução)

Neste sábado (05), a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga voltará a realizar o plantão de vacinação contra a Covid-19 no Assary para todo o público apto a se imunizar. Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos que precisam completar ou iniciar o esquema de vacinação podem ir até o local das 8h às 16h.O plantão unificado para todos os públicos também foi realizado, pela primeira vez, no sábado passado (29/1), também no Assary, onde foram vacinadas 680 pessoas, sendo 211 crianças. “Vimos que as pessoas aproveitaram o dia de folga para se imunizar e resolvemos abrir novamente para tentar diminuir nosso índice de faltosos”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix. Em Votuporanga, mais de 26 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema de vacinação, sendo 3.665 da segunda dose e 22.500 da dose adicional.Além das primeiras, segundas doses e terceiras doses, Votuporanga também iniciou a aplicação da segunda dose adicional para pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais nesta semana. Portanto, esse novo público também pode aproveitar o plantão para reforçar a imunização.Até o momento, Votuporanga tem mais de 207 mil doses de vacina aplicadas desde o início da campanha, sendo 89% da população vacinada com a primeira dose; 84% com a segunda dose e 42% com a terceira dose.