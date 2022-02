Número de moradores hospitalizados subiu, enquanto o de internados na UTI continua o mesmo

publicado em 16/02/2022

Total de mortes pela doença subiu para 481, enquanto o de casos diagnosticados aumentou para 26.290 (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 128 casos novos de Covid nesta quarta-feira (16), segundo o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura. No informe, também constou mais uma morte causada pela doença. Neste caso, trata-se do falecimento da senhora Maria Isaura André Delgado, de 88 anos, matriarca da família “Santa Cruz”, publicado na edição de terça-feira (15) do jornalAgora, o total de mortes pela doença subiu para 481, enquanto o de casos diagnosticados aumentou para 26.290. Os dados também mostram que Votuporanga está com 655 casos ativos de Covid (3,24% menos que o total registrado na terça).O boletim também mostra que o número de moradores com a doença e hospitalizados subiu para 14, enquanto o de internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) continua sendo oito.Na ala Covid-19 da Santa Casa, um paciente – que era morador da região – foi vítima da doença. Segundo o boletim do hospital, cinco pacientes estão na UTI, dez estão na enfermaria e dois tiveram alta.Em relação aos casos suspeitos, que aguardam os resultados dos testes, o número caiu para 3.363, assim como o de casos com sintomas leves, em monitoramento domiciliar, que diminuiu para 1.225.O município aplicou mais 298 doses do imunizante contra a Covid, segundo o “vacinômetro”. Dessas, 40 foram primeiras doses, 23 foram segundas doses e 235 foram doses adicionais.Assim, o município totaliza 211.769 doses aplicadas: 86.688 primeiras doses, 81.168 segundas doses e 43.913 doses adicionais.