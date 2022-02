No total, pouco mais de 4,6 mil crianças de cinco a 11 anos estavam vacinadas contra a Covid-19 em Votuporanga até o começo da semana

publicado em 25/02/2022

A pequena Heloisa Valeriano, de seis anos, acompanhada de sua mãe, Solange dos Santos, já garantiu a primeira dose da vacina (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brQuase 70% das crianças de cinco a 11 anos de Votuporanga estavam vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 até o começo desta semana, pouco acima da taxa estadual (saiba mais no final desta reportagem). Em números absolutos, isso quer dizer que as doses chegaram aos braços de 4.678 crianças. É o que revelou a Prefeitura, num levantamento feito a pedido do jornal. Agora, já passados os dias necessários da aplicação da primeira dose pediátrica no município, a aplicação da segunda dose pode começar.Atualmente, as crianças dessa faixa etária estão sendo vacinadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; e Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João.Já o público de 12 anos para cima pode ser vacinado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; e Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras. O Assary continuará vacinando este público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15h.A Administração orienta que os pais ou responsáveis, ao levarem seus filhos para darem início ao esquema vacinal, levem documentos pessoais, comprovante de endereço e o Termo de Assentimento - que pode ser obtido no site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br) - bem como a "Declaração para Comorbidades da Vacinação Covid-19 em crianças" para confirmação da enfermidade, que estará disponível nos locais.A Prefeitura também disponibiliza em seu site um cadastro para receber a vacina contra a Covid-19, que, no caso das crianças, deve ser preenchido pelos pais ou responsáveis. Esse cadastro serve para casos de doses remanescentes, uma vez que o sistema permite identificar o perfil de cada pessoa e, assim, em situações de frascos abertos ao final do dia, os postos de vacina filtram e entram em contato com as pessoas que possuem características do público-alvo apto a receber essas doses.Já o governo estadual disponibiliza um pré-cadastro, por meio do site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), cujo objetivo é agilizar o atendimento nos postos de vacinação, além de tornar o processo mais transparente, de acordo com a Prefeitura.O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta semana, que mais de 65% das crianças entre cinco e 11 anos do Estado de São Paulo já foram vacinadas com a primeira dose do imunizante contra Covid-19. Por isso, o governo estadual iniciou nesta semana a aplicação da segunda dose da Coronavac no público infantil que tomou este imunizante, 28 dias após a aplicação da primeira.“O Estado de São Paulo ultrapassou essa marca, muito acima da média brasileira, pois fizemos vários esforços sucessivos nesse sentido. O início da ‘Semana E’ [da qual Votuporanga não aderiu], de vacinação nas escolas, permitiu que mais crianças pudessem ser vacinadas mediante uma simples autorização dos pais para a escola”, destacou Doria.O Estado de São Paulo já tinha aplicado 2,7 milhões de doses até quarta-feira (23), segundo dados do “Vacinômetro”. Até as 13h, 3,84% do público infantil já estava com esquema vacinal completo.O governo estadual também chegou à marca de 20 milhões de doses de reforço aplicadas nos 645 municípios do Estado, o maior percentual do país. Atualmente, dez milhões de pessoas estão elegíveis no Estado para receber da terceira dose, que é fundamental para a proteção da população diante de novas variantes do coronavírus.