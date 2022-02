Município está com 13 moradores com a doença e internados, dos quais nove estão na UTI

publicado em 10/02/2022

Votuporanga totaliza 479 mortes causadas pela Covid desde o início da pandemia e 25.873 casos diagnosticados, segundo o informe (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 99 casos de Covid nesta quinta-feira (10), de acordo com o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais duas mortes causadas pela doença.Uma das vítimas foi um idoso, de 70 anos, que tinha comorbidade. O jornalnão conseguiu contato com a família da vítima, para divulgar sua nota de falecimento.A outra vítima que constou no informe foi o professor Paulo Amaury Cappellano Rugno, de 74 anos, como adiantado pelona quarta-feira (09). Seu corpo foi velado no Velório da Sagrado Coração e o sepultamento ocorreu às 17h de terça-feira (08), no Cemitério Municipal.Agora, Votuporanga totaliza 479 mortes causadas pela Covid desde o início da pandemia e 25.873 casos diagnosticados, segundo o informe. Os dados também mostram que o município está com 919 casos ativos da doença.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão com Covid e internados subiu para 13, dos quais nove estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Ala Covid da Santa Casa, seis pessoas estão internadas na UTI; oito pacientes estão confirmados e internados na enfermaria.Já no município, em geral, os dados do informe da Prefeitura mostram que 3.397 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 1.704 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 369 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 58 foram primeiras doses; 20 foram segundas doses; e 291 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 209.880 doses aplicadas: 86.376 primeiras doses; 81.041 segundas doses; e 42.463 terceiras doses.