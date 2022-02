Em 2022, o município já teve 424 casos positivos da doença e 1.212 notificações; em 2021, foram 1.090 casos, no total

Uma epidemia de dengue pode se instaurar em Votuporanga, conforme aponta o relatório Info Dengue, da Fiocruz (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brEnquanto, de um lado, Votuporanga enfrenta a pandemia de Covid-19, com a nova onda de casos trazida pela variante Ômicron, de outro, cresce o risco de aparecer uma epidemia de dengue no município. É o que aponta o relatório Info Dengue, elaborado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).De janeiro até quinta-feira (10), o município registrou 424 casos positivos da doença e 1.212 notificações. A título de comparação, o município teve 1.090 casos da doença no acumulado de 12 meses de 2021. E dois desses casos acabaram em morte.Em ambos os casos fatais, as vítimas eram homens e tinham comorbidades. O primeiro tinha 36 anos e seu falecimento foi registrado em 8 de abril, enquanto o segundo tinha 76 anos e sua morte ocorreu em 19 de agosto.Outro levantamento que também foi divulgado nessa semana e também é levado em conta pelo Info Dengue é o Liraa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti), que calcula a média de larvas do mosquito encontradas a cada 100 mil residências.Em Votuporanga, essa média ficou em 4,8 a média do município. O ideal, de acordo com a Secretaria de Saúde, é esse número ficar abaixo de um. Além disso, essa média passa do cinco em alguns bairros e regiões do município. No Pozzobon, que fica na região Norte, por exemplo, a média ficou em 5,65. Já na Vila América, que fica na região Oeste, a média foi de 5,83.“É uma pesquisa feita dentro de imóveis, que são sorteados num sistema e, em cada 100 imóveis, foram encontrados quase cinco imóveis com larvas. Isso está acima do número ideal, que seria até um, e existe o risco de uma epidemia. Então, por isso que a gente precisa intensificar os cuidados e prevenção”, disse Samara Fernandes, chefe de Divisão Ambiental de Votuporanga, em entrevista à TV Tem.Além de Votuporanga, o relatório apontou que outros cinco municípios da região enfrentam uma situação preocupante em relação à doença e também correm risco de ter epidemia. São eles: Suzanápolis, Tanabi, Buritama, Alto Alegre e Palestina – este último, aliás, está entre os cinco do país com mais casos da doença por 100 mil habitantes, junto a Rio Preto, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde.O relatório da Fiocruz também aponta que 13 municípios da região estão em estado de atenção, por conta da doença. São eles: Nova Castilho, São João de Iracema, Santa Fé do Sul, Cosmorama, Onda Verde, Jaci, Adolfo, Nova Aliança, Nova Luzitânia, Severínia, Olímpia, Icém e Guaraci.Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto atendimento imediatamente.- Suzanápolis;- Votuporanga;- Tanabi;- Palestina;- Buritama;- Rio Preto;- Nova Castilho- São João de Iracema- Santa Fé do Sul- Cosmorama- Onda Verde- Jaci- Adolfo- Nova Aliança- Nova Luzitânia- Severínia- Olímpia- Icém- Guaraci(Fonte: Fiocruz)