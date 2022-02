Saúde

Carlão Pignatari anuncia cinco novos leitos de UTI Covid para a Santa Casa de Votuporanga

Anúncio foi feito em entrevista exclusiva à Cidade FM na manhã desta terça-feira, com a presença do prefeito Jorge Seba e do provedor do hospital, Roberto de Biazi

publicado em 01/02/2022

As vagas já estarão disponíveis para atender pacientes do SUS, em estado grave da doença, a partir desta quarta-feira (2) (Foto: A Cidade)



As vagas já estarão disponíveis para atender pacientes do SUS, em estado grave da doença, a partir desta quarta-feira (2). Até então, pessoas nessas condições eram transferidas para instituições de referência no tratamento Covid-19 da região, por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS).



Com a ajuda do deputado, a Santa Casa de Votuporanga passa a contar com cinco leitos UTI Covid-19 próprios, destinados à assistência SUS, além dos 12 leitos de Enfermaria, dos quais dez são para SUS e dois para atendimentos de convênios e particulares. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), anunciou nesta terça-feira (1), em entrevista exclusiva à Cidade FM, a conquista de cinco novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid-19 para a Santa Casa de Votuporanga. O anúncio foi feito na presença do prefeito Jorge Seba (PSDB) e do provedor do hospital, Carlos Roberto de Biazi.As vagas já estarão disponíveis para atender pacientes do SUS, em estado grave da doença, a partir desta quarta-feira (2). Até então, pessoas nessas condições eram transferidas para instituições de referência no tratamento Covid-19 da região, por meio da Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS).Com a ajuda do deputado, a Santa Casa de Votuporanga passa a contar com cinco leitos UTI Covid-19 próprios, destinados à assistência SUS, além dos 12 leitos de Enfermaria, dos quais dez são para SUS e dois para atendimentos de convênios e particulares.

