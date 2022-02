O senhor Alcides de Oliveira, de 81 anos; e a senhora Carmen Tavares, a ‘Tita’, de 86 anos, estão entre as vítimas da Covid no município

publicado em 31/01/2022

Alcides de Oliveira, de 81 anos; e Carmen Tavares, a ‘Tita’, de 86 anos, faleceram por complicações da Covid-19 em Votuporanga (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga entrou nesta semana com números preocupantes, relacionados à pandemia de Covid-19. No Boletim Epidemiológico, divulgado nesta segunda-feira (31) pela Prefeitura, constou mais 406 casos da doença e três mortes causadas por ela.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das vítimas, para divulgar suas notas de falecimento. A reportagem conseguiu, porém, contato com as famílias de duas vítimas que faleceram na sexta-feira (28) por complicações da doença.Uma delas foi o senhor Alcides Francisco de Oliveira, de 81 anos. O construtor estava internado na Santa Casa e, além de complicações da Covid, foi acometido por um câncer no pulmão. Ele era morador do bairro Patrimônio Novo e casado com a senhora Zoraide Jorge de Oliveira. O senhor Alcides era muito querido por toda família e amigos e deixa os filhos Andrea Francisco de Oliveira Romeiro, Jaqueline Francisco de Oliveira, Fábio Francisco de Oliveira e Cristiano Francisco de Oliveira, além de netos e bisnetos. Seu corpo foi sepultado na sexta-feira (28), no cemitério de Estrela D' Oeste.A outra vítima foi a senhora Carmen Martins Tavares, conhecida carinhosamente como “Tita”, aos 86 anos. Dona Carmen era viúva do senhor Oscar Tavares de Souza e moradora do centro de Votuporanga. Ela deixa os filhos Álvaro Tavares, Marcos Tavares e Valéria Tavares, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal.Agora, total de mortes causadas pela Covid em Votuporanga, desde o início da pandemia, subiu para 473, enquanto o de casos diagnosticados foi para 23.988. Os dados também mostram que o município está com 1.131 casos ativos da doença.No boletim, também constou que o número de moradores do município que estão com Covid e internados saltou para 24, dos quais nove estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Santa Casa, dez pessoas estão com a doença e internadas na Ala Covid, uma está em isolamento no Pronto Socorro aguardando vaga, outra faleceu por conta da doença, uma com suspeita da doença e quatro tiveram alta.Já no município, em geral, os dados do informe da Prefeitura mostram que 3.991 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 2.845 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar. Mas o sistema E-SUS do Ministério da Saúde, responsável pelas notificações de pessoas com síndrome gripal, continua instável e não exportou os dados de domingo (30) e desta segunda, informou a Prefeitura.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 1.793 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 761 foram primeiras doses; 85 foram segundas doses; e 947 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 205.280 doses aplicadas: 84.994 primeiras doses; 80.758 segundas doses; e 39.528 terceiras doses.