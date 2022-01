A iniciativa teve início em dezembro de 2020 e atende as mamães beneficiárias do plano após o quinto dia de nascimento do filho

publicado em 31/01/2022

Neste momento lindo e único, o SanSaúde oferece Acolhimento puerperal (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Depois de toda ansiedade e espera, um novo ciclo se inicia. O bebê, até então protegido dentro do ventre da mãe, vem ao mundo. E, com ele, surgem todas as dúvidas, medos, inseguranças, especialmente se os pais são de primeira viagem. Neste momento lindo e único, o SanSaúde oferece Acolhimento puerperal.A iniciativa teve início em dezembro de 2020 e atende as mamães beneficiárias do plano após o quinto dia de nascimento do filho. As enfermeiras Luana Prates e Sandra Baracat fazem consultas presenciais ou via telefone, esclarecendo as rotinas de uma forma bem lúdica e didática. Aquela conversa sincera e prática, de quem tem experiência e expertise sobre o assunto.O foco está na adaptação com o novo integrante da família e recuperação após o parto. “O puerpério é o período que decorre desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem às condições anteriores à gravidez. Também é conhecido como resguardo e dura em torno de cinco a seis semanas. Visamos a promoção de atendimento humanizado e qualificado para as puérperas, fortalecimento de vínculo entre profissional e beneficiária, mantendo postura ética e solidária, aleitamento materno, diminuição e prevenção de complicações pós-gestação e muito mais”, afirmou Luana.Durante o atendimento, as profissionais perguntam sobre testes do olhinho, da linguinha, da orelhinha, do pezinho e do coração; além de explicar sobre a incisão cirúrgica pós-operatória cesariana; sangramento pós-parto; higienização e curativo do coto umbilical e alimentação.E, é claro, que a amamentação ganha uma atenção ainda maior. “É uma das principais dúvidas. Estamos sempre orientando quanto à demanda espontânea (sempre que o bebê quiser ou de três em três horas) no primeiro mês. Ofereça os dois peitos em cada remessa e comece com aquele que pegou por último”, disse Sandra.Há mais de um mês, a vida de Jessica Nayara de Sousa Garrido, de 32 anos, não é mais a mesma. A chegada de sua princesa Alicia Garrido Padillha, em dezembro, trouxe ainda mais significado para Jessica. A Maternidade encheu de cor, energia e esperança toda a família. “Sou grata, muito feliz e realizada como mãe... era meu sonho ter uma menina e Deus realizou”, contou.E neste novo universo, ela não esteve sozinha. “Soube do projeto pelo meu médico Dr. Sérgio Buzato. Tivemos todo esse suporte do SanSaúde, antes mesmo da Alicia nascer, com o Encontro de Famílias Grávidas online. Foi muito bem legal, ainda mais na pandemia”, disse.Jessica contou que, por ser sua primeira gestação, ela tinha muitas inseguranças. “Tinha medo de não dar conta, até mesmo do parto. Nunca tinha entrado em um centro cirúrgico, então havia dúvidas. De como seria, o que poderia ocorrer”, complementou.Enquanto estava internada na Santa Casa, a mamãe conheceu as enfermeiras. “Elas me explicaram sobre amamentação. Eu vi muito na internet pessoas falando que não conseguiram, que sofreram. Mas, graças a Deus, conseguimos. Eu sonhava em dar de mamar para minha princesa”, afirmou.Em 20 dias, mãe e filha já estão adaptadas com a nova rotina. “Já ficamos sozinhas, ela é muito boazinha. Estou me surpreendendo positivamente com a Maternidade. Estive em outras oportunidades com as enfermeiras, até mesmo para perguntar sobre alergia na bebê. Achei excelente essa iniciativa”, destacou.A gestora do plano, Luana Romano, destacou o projeto. “O nosso objetivo é acompanhar as mamães neste período de tantas transformações físicas e psicológicas. É oferecer assistência mais humanizada, com uma atenção integrada na paciente, que merece também atenção. Estamos colhendo resultados significativos, impactando positivamente as participantes, que ganham qualidade de vida e mais segurança nos cuidados diários com seus filhos”, frisou.