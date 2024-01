Entre os dias 11 a 14 de abril, o Recinto de Exposições "José Lúcio de Oliveira" será palco do evento que trará atrações nacionais

publicado em 23/01/2024

Fernanda Cipriano

A cidade de Pontes Gestal já se prepara para receber a 29ª edição da aguardada Festa do Peão de Boiadeiro, um evento que promete agitar a região com quatro dias repletos de emoção, música e tradição. Entre os dias 11 a 14 de abril, o Recinto de Exposições "José Lúcio de Oliveira" será palco da festa que já se tornou tradição.

O pontapé inicial da festa será marcado pela abertura do rodeio, com adrenalina, coragem e destreza dos peões em uma competição já famosa em todo o Brasil. A arena, inclusive, vai tremer com as performances dos participantes de toda a região.

No segundo dia, a noite será repleta de música e diversão com a apresentação de Fiduma e Jeca. A dupla promete agitar o público com seus sucessos contagiantes, como “Chapéu Preto”, “Tarja Preta” e “Igrejinha Azul”.

A festa continua no terceiro dia com a presença da renomada dupla João Bosco e Vinícius, que promete levar o melhor do sertanejo para o público presente. Uma noite para os amantes da música country.

O encerramento da 29ª Festa do Peão será em grande estilo, com a consagrada dupla Bruno e Marrone, trazendo uma explosão de talento e energia para fechar o evento com chave de ouro.