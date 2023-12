O evento, que será realizado na Praça da Matriz, terá como atração adicional o DJ Anilson.

publicado em 27/12/2023

Fernanda Cipriano

O clima de festividade toma conta da cidade de Riolândia com um final de ano repleto de música e animação. No próximo sábado (30), a dupla Juan Marcus & Vinicius promete agitar o público com seu talento musical. O evento, que será realizado na Praça da Matriz, terá como atração adicional o DJ Anilson.

A festa continua no domingo (31), com a contagem regressiva para a virada do ano. Dessa vez, a Banda Genius assumirá o palco, trazendo o melhor do repertório para celebrar a chegada de 2024. A animação se estenderá com a presença de Bob&Shunt, garantindo que a despedida do ano velho e a recepção ao ano novo sejam inesquecíveis.