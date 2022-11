Além do caminhão conquistado pelo prefeito, a Prefeitura anunciou ainda a aquisição de mais duas picapes e uma ambulância

publicado em 01/11/2022

Além do caminhão conquistado, o prefeito anunciou ainda a aquisição de mais duas picapes e a chegada de uma ambulância (Foto: Assessoria)

A Prefeitura de Pontes Gestal reforçará a frota do município após ser contemplada com um novo caminhão basculante. No último dia 28 o prefeito municipal, Esmeraldo Cristiano Carolino, participou de uma reunião na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, para firmar a entrega do veículo ao município.

Participaram do encontro junto ao prefeito, o secretário da pasta, Francisco Matturro, e o secretário executivo, Adriano Quercia.

Além do caminhão conquistado pelo prefeito, a Administração Municipal anunciou ainda a aquisição de mais duas picapes com recursos próprios e a chegada de uma nova ambulância nos próximos 30 dias.

“Pontes Gestal não para. É conquista atrás de conquista e vamos seguir trabalhando para renovar a nossa frota e ajudar a melhorar nossa cidade”, concluiu o prefeito Esmeraldo Cristiano Carolino.

Nesta semana, a Prefeitura de Pontes Gestal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, foi contemplada com mais um ônibus escolar e um caminhão para a distribuição de gêneros alimentícios para a produção da merenda escolar nas unidades de ensino municipais e estaduais do município.

Em reunião na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o prefeito Esmeraldo Cristiano Carolino, finalizou os últimos detalhes para a entrega dos novos veículos ao município, e tratou sobre um novo convênio para a ampliação da creche que irá atender centenas de crianças de Pontes Gestal.

Legenda: Pontes Gestal foi contemplada com um ônibus escolar e um caminhão para a distribuição de gêneros alimentícios