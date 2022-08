Cantor doou integralmente o cachê para colaborar com a instituição que atende milhares de pacientes com câncer de toda a região

publicado em 02/08/2022

Toda a renda obtida com a venda das entradas para o evento será revertida ao tratamento de milhares de pacientes com câncer (Foto: Divulgação)

Da redação

Nesta quarta-feira (3), o Hospital de Amor de Jales realiza o show mais romântico do ano, com o cantor Fábio Jr. Com o cachê doado integralmente pelo cantor, o evento marca também a retomada dos eventos beneficentes em prol da instituição. O show acontece no palco no Villa Rocca.

O evento terá início às 20h, com um jantar especial e open bar de água, refrigerante e cerveja. O show faz parte da programação de atividades que o HA Jales promove a fim de levantar recursos para custear o tratamento oncológico dos milhares de pacientes que são atendidas gratuitamente na instituição. O show também integra as comemorações aos 60 anos de fundação do Hospital de Amor, em Barretos.

No repertório, o astro contempla grandes canções da carreira, como “Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”. Também estão no setlist, músicas que fazem sucesso na voz de outros cantores, a exemplo de “Tente Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”.

Com mais de 30 álbuns, Fábio Jr. continua sendo um dos cantores de maior prestígio no Brasil. Só no Spotify, são mais 700 mil ouvintes, seu maior hit de carreira, “Alma Gêmea”, já foi ouvido mais de 13 milhões de vezes na plataforma. Já no seu canal oficial do YouTube, seus clipes ultrapassam a marca de 250 milhões de visualizações.