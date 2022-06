A batida grave ocorreu na madrugada de anteontem; o votuporanguense Assis Araújo de Jesus, de 29 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu

publicado em 06/06/2022

O votuporanguense Assis Araújo de Jesus, de 30 anos, morreu em um acidente neste fim de semana (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDois jovens morreram em um acidente na rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310), entre os trevos de acesso de Floreal e o de Gastão Vidigal, na madrugada de anteontem. As duas vítimas, sendo uma delas o votuporanguense Assis Araújo de Jesus, de 30 anos, chegaram a ser socorridas do local da batida, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.De acordo com a ocorrência, o morador de Votuporanga, Assis Araújo, dirigia uma caminhonete no sentido Magda – Floreal e o jovem de 20 anos, Luis Fernando Godoy Ferreira, no sentido contrário, quando por motivos a serem esclarecidos, os dois bateram em alta velocidade e destruíram parcialmente ambos os carros.Diante disso, as vítimas chegaram a serem socorridas e encaminhadas para um pronto socorro da região, mas não resistiram aos ferimentos e morreram horas depois.O votuporanguense Assis, voltava de Magda, onde estava trabalhando na montagem da estrutura de uma festa. Ele era morador do bairro São Cosme e seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (6), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores. O jovem de 20 anos, Luis Fernando Godoy Ferreira, era morador de Macaubal e está previsto para ser sepultado às 18h, desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal de Macaubal.O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil.